Два села в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за ошибки мастеров
Два села в Зольском районе Кабардино-Балкарии отрезали от газопровода из-за производственной ошибки. В населенных пунктах насчитывается около 800 абонентов, передает пресс-служба МЧС по республике.
- В понедельник в 11.20 мск в Зольском районе при проведении земляных работ экскаватором поврежден газопровод высокого давления. Под отключение попали 800 абонентов в селении Приречное и верхней части селения Малка, - сказано в сообщении ведомства.
Уже сейчас проводятся работы по восстановлению газоснабжения. Закончить все планируют после шести вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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