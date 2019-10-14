СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-14T14:08:04+03:00

Два села в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за ошибки мастеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Два села в Зольском районе Кабардино-Балкарии отрезали от газопровода из-за производственной ошибки. В населенных пунктах насчитывается около 800 абонентов, передает пресс-служба МЧС по республике.

- В понедельник в 11.20 мск в Зольском районе при проведении земляных работ экскаватором поврежден газопровод высокого давления. Под отключение попали 800 абонентов в селении Приречное и верхней части селения Малка, - сказано в сообщении ведомства.

Уже сейчас проводятся работы по восстановлению газоснабжения. Закончить все планируют после шести вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU