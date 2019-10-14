На Ставрополье планируют создание киноклубов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-14T14:53:14+03:00

А до конца года появятся два новых кинотеатра

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В Ставропольском крае собираются открывать киноклубы, чтобы сделать кинотеатры более востребованными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра культуры Татьяну Лихачеву.

До этого глава минкульта РФ Владимир Мединский остался не доволен тем, как идет в ряде регионов программа кинофикации. Хотя Ставрополье он признал лучшим в СКФО по внедрению кино в массы. В крае функционирует 14

14 кинозалов на базе бюджетных учреждений. И в 2019 году их посетили порядка 150 тысяч человек. Привлечь еще больше зрителей региональные власти планирует с помощью киноклубов, где после фильма будут идти обсуждения.

Кстати, до конца этого года в Ставропольском крае появится еще два новых кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU