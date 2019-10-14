2019-10-14T16:43:26+03:00
Авто

На Ставрополье поймали на лихачестве водителей большегрузов

Всего к ответственности привлечены больше 700 человек
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье в 12 районах и городах инспекторы ДПС проверили водителей пассажирского и большегрузного транспорта на соблюдение скоростного режима.

Скрытые патрули работали в в Александровском, Буденновском, Кочубеевском, Левокумском, Предгорном, Шпаковском районах, Георгиевском, Нефтекумском округах, на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», в регионе КМВ и на трассах вблизи Буденновска.

Попались больше 700 человек, в том числе около 75 водителей пассажирского и грузового автотранспорта.

Больше 100 водителей могут лишить прав, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ворота дома обвиняемого в жестоком убийстве Регины Гагиевой исписали оскорблениями
Рамзан Кадыров назвал великим событием визит Путина в Саудовскую Аравию
Колоритная пятигорчанка прошла в «Танцы на ТНТ»
«Других нет»: Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника
В пещерах Чечни нашли редкие бактерии с Марса
Мальчик на костылях выступил с красивой песней на сцене в Невинномысске
На Ставрополье планируют создание киноклубов
На Ставрополье в аварии с грузовиком и легковушкой пострадали два человека
Два села в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за ошибки мастеров
Видео: Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге города
123 дома снесут в Ингушетии ради реконструкции федеральной трассы «Кавказ»
Худший летний отдых для детей организован в Ингушетии и Дагестане
В Кисловодске давка в очереди за бесплатные пироги попала на видео
Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоцикле
"Лучше дороги сделайте!": глава упрдора КЧР выкупил все билеты на бойцовский турнир
На Ставрополье начали строить 36-километровый водовод
В Ингушетии нашли новый способ экономии электричества