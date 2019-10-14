На Ставрополье поймали на лихачестве водителей большегрузов
На Ставрополье в 12 районах и городах инспекторы ДПС проверили водителей пассажирского и большегрузного транспорта на соблюдение скоростного режима.
Скрытые патрули работали в в Александровском, Буденновском, Кочубеевском, Левокумском, Предгорном, Шпаковском районах, Георгиевском, Нефтекумском округах, на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», в регионе КМВ и на трассах вблизи Буденновска.
Попались больше 700 человек, в том числе около 75 водителей пассажирского и грузового автотранспорта.
Больше 100 водителей могут лишить прав, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU