Колоритная пятигорчанка прошла в «Танцы на ТНТ»
Девушку выбрал Мигель
-
Изменить размер текста:
19-летняя Ирина Нихаенко из Пятигорска выступила в шестом сезоне шоу «Танцы на ТНТ». Девушка пришла на конкурс во второй раз. До этого она хотела войти в состав финалистов четвертого сезона шоу, когда ей было 17 лет, но тогда жюри было строже, а спортивная подготовка немного слабее.
Теперь Ирина удостоилась «смягчения приговора» от одного из членов судей — Мигеля. Он отправил девушку в следующий этап, пишет Победа 26.
ИСТОЧНИК KP.RU