2019-10-14T17:08:49+03:00
Общество

Колоритная пятигорчанка прошла в «Танцы на ТНТ»

Девушку выбрал Мигель
Полина ШАПОШНИКОВА
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19-летняя Ирина Нихаенко из Пятигорска выступила в шестом сезоне шоу «Танцы на ТНТ». Девушка пришла на конкурс во второй раз. До этого она хотела войти в состав финалистов четвертого сезона шоу, когда ей было 17 лет, но тогда жюри было строже, а спортивная подготовка немного слабее.

Теперь Ирина удостоилась «смягчения приговора» от одного из членов судей — Мигеля. Он отправил девушку в следующий этап, пишет Победа 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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