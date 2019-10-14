Рамзан Кадыров назвал великим событием визит Путина в Саудовскую Аравию

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-14T17:14:34+03:00

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Сегодня, 14 октября Рамзан Кадыров вместе с президентом России Владимиром Путиным отправился в Саудовскую Аравию.

—Сегодня великий день во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Эр-Рияд. Я благодарен Владимиру Владимировичу за включение меня в состав делегации для визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, — написал чеченский лидер в своем Телеграмм-канале.

Как сообщают ряд СМИ, Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, чтобы провести российско-саудовские переговоры.

Когда глава российского государства вышел из машины, в его честь прозвучали фанфары. Встречавшие Путина приветствовали его по-русски: «Добро пожаловать!»

— Уверен, что это историческое событие станет толчком для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии, —добавил Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU