2019-10-14T18:52:24+03:00
Общество

Ворота дома обвиняемого в жестоком убийстве Регины Гагиевой исписали оскорблениями

На камеру видеонаблюдения попали три женщины в траурных платках
Ася АСРЯН
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В сети появилось фото исписанных ворот дома семьи Вадима Техова. Напомним, он задержан в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой.

Так, на фото неизвестные оставили оскорбительные надписи в адрес семьи убийцы. Позже появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как ночью к воротам подходят три женщины. Их головы покрыты траурными платками.

Сначала одна из них что-то пишет на воротах, затем передает баллончик с краской другой женщине. Мимо проходит мужчина, но, по всей видимости, делает вид, что не замечает, что происходит вокруг.

Исписали ворота семьи Вадима Техова.

В комментариях к этому видео пользователи поддержали «женщин в платках».

— Когда нет справедливости, женщины сами ее находят;

— Справедливость будет такая… бедным женщинам за надпись на воротах больше срока дадут…

Нашлись и те, кто возмутился тем, что видео попало в сеть: «У людей и так горе, зачем их в траурных платках показывать?»

Позже в сети появилась информация, что оскорбительные надписи на воротах семьи Техова оперативно стерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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