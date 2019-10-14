Ворота дома обвиняемого в жестоком убийстве Регины Гагиевой исписали оскорблениями
В сети появилось фото исписанных ворот дома семьи Вадима Техова. Напомним, он задержан в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой.
Так, на фото неизвестные оставили оскорбительные надписи в адрес семьи убийцы. Позже появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как ночью к воротам подходят три женщины. Их головы покрыты траурными платками.
Сначала одна из них что-то пишет на воротах, затем передает баллончик с краской другой женщине. Мимо проходит мужчина, но, по всей видимости, делает вид, что не замечает, что происходит вокруг.
Исписали ворота семьи Вадима Техова.
В комментариях к этому видео пользователи поддержали «женщин в платках».
— Когда нет справедливости, женщины сами ее находят;
— Справедливость будет такая… бедным женщинам за надпись на воротах больше срока дадут…
Нашлись и те, кто возмутился тем, что видео попало в сеть: «У людей и так горе, зачем их в траурных платках показывать?»
Позже в сети появилась информация, что оскорбительные надписи на воротах семьи Техова оперативно стерли.
ИСТОЧНИК KP.RU