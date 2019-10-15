В Чечне трехлетняя девочка отравилась крысиным ядом

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-15T10:24:50+03:00

Малышка находится под наблюдением медиков, ее состояние стабильное

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В центральную больницу Урус-Мартановского района Чечни доставили трехлетнего ребенка с признаками химического отравления. Выяснилось, что причиной отравления малышки стал крысиный яд.

Сейчас девочка находится под наблюдением медиков, ее состояние стабильное. Правоохранителям предстоит выяснить, как трехлетний ребенок мог отравиться крысиным ядом и где были ее родители в этот момент.

В прокуратуре республики сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка

ИСТОЧНИК KP.RU