В Ставрополе мать троих детей взяла к себе еще четверых

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-15T11:15:28+03:00

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В центре Ставрополя рядом с памятником Солдату дети нашли коробку с котятами. Чудо, что писк малышей, заваленных подушками, был услышан. Ребята отнесли коробку к маме, которая воспитывает дома троих маленьких детей. Она не осталась равнодушна к судьбе детенышей и принялась выхаживать их: кормила, поила, грела.

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Котята все еще находятся в нежном возрасте, но готовы к переезду в свой постоянный дом. Среди котят есть 2 мальчика и 2 девочки. Если вы нашли в них своего питомца, позвоните их спасителю по номеру: +7 962 008-57-13 (Нина).

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ИСТОЧНИК KP.RU