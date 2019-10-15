2019-10-15T12:04:42+03:00
Происшествия

Вывозил нефть под арбузами: мужчину на Ставрополье поймали с цистерной "черного золота"

Он собирался продать ставропольскую нефть за пределами края
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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В Нефтекумском округе 45-летнего мужчину обвиняют в краже нефтепродуктов. В сентябре этого года житель соседнего региона выкачал 4,5 тонны нефтепродуктов из нескольких скважин, которыми владеет ресурсодобывающее предприятие.

Ночью он наполнил автоцистерну и отправился было в путь, но его задержали полицейские вместе с представителя службы безопасности нефтегазовой компании.

В отделении мужчина во всем признался, пояснив, что собирался продать нефть за пределами края. Для этого он замаскировал цистерну арбузами.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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