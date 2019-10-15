Вывозил нефть под арбузами: мужчину на Ставрополье поймали с цистерной "черного золота"
В Нефтекумском округе 45-летнего мужчину обвиняют в краже нефтепродуктов. В сентябре этого года житель соседнего региона выкачал 4,5 тонны нефтепродуктов из нескольких скважин, которыми владеет ресурсодобывающее предприятие.
Ночью он наполнил автоцистерну и отправился было в путь, но его задержали полицейские вместе с представителя службы безопасности нефтегазовой компании.
В отделении мужчина во всем признался, пояснив, что собирался продать нефть за пределами края. Для этого он замаскировал цистерну арбузами.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU