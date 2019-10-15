Вывозил нефть под арбузами: мужчину на Ставрополье поймали с цистерной "черного золота"

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-15T12:04:42+03:00

Он собирался продать ставропольскую нефть за пределами края

Изменить размер текста: A A

В Нефтекумском округе 45-летнего мужчину обвиняют в краже нефтепродуктов. В сентябре этого года житель соседнего региона выкачал 4,5 тонны нефтепродуктов из нескольких скважин, которыми владеет ресурсодобывающее предприятие.

Ночью он наполнил автоцистерну и отправился было в путь, но его задержали полицейские вместе с представителя службы безопасности нефтегазовой компании.

В отделении мужчина во всем признался, пояснив, что собирался продать нефть за пределами края. Для этого он замаскировал цистерну арбузами.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU