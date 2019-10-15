Ребёнок перепутал уксус с водой и попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-15T12:54:55+03:00

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2-летний малыш из Кизляра находится в реанимации после выпитой им уксусной кислоты. 12 октября малыша срочно привезли в ЦРБ с химическими ожогами рта и пищевода. Уже на совместном со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф консилиуме было принято решение о транспортировке мальчика на лечение в Махачкалу.

Ребенка везли на вертолете санавиации. Мальчик благополучно прибыл в место назначения. В больнице Махачкалы ему оказывают необходимую помощь. Состояние удалось стабилизировать, оно по-прежнему тяжелое, но есть положительная динамика, сообщили в Минздраве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU