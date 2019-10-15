На Ставрополье будут растить Нобелевских лауреатов в центре «IT-куб»
В Михайловске открылся образовательный центр для школьников «IT-куб», пишет Победа 26. Их открывают по всей стране. Ребят будут обучать основам технических профессий и IT-специальностей, помогая им сотрудничать с крупными компаниями.
На открытии центра присутствовал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Он заметил, что в крае уже существует 70 центров допобразования школьников «Точка роста». В следующем году образованию детей будет уделено повышенное внимание.
«Я очень хочу, чтобы в Ставропольском крае появились свои Нобелевские лауреаты», — сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU