2019-10-15T16:06:31+03:00
Общество

На Ставрополье будут растить Нобелевских лауреатов в центре «IT-куб»

О своей мечте о Нобелевских лауреатах заявил Владимиров на открытии центра
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора СКФото: пресс-служба губернатора СК
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В Михайловске открылся образовательный центр для школьников «IT-куб», пишет Победа 26. Их открывают по всей стране. Ребят будут обучать основам технических профессий и IT-специальностей, помогая им сотрудничать с крупными компаниями.

На открытии центра присутствовал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Он заметил, что в крае уже существует 70 центров допобразования школьников «Точка роста». В следующем году образованию детей будет уделено повышенное внимание.

«Я очень хочу, чтобы в Ставропольском крае появились свои Нобелевские лауреаты», — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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