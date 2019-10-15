Отопительный сезон на Ставрополье откладывается

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-15T16:49:56+03:00

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Синоптики отодвинули дату включения отопления в многоэтажных домах жителей Ставрополья. В краевом Гидрометцентре обещают теплую и солнечную погоду на этой неделе: в среднем около +20 градусов.

По привычке, многие ставропольцы считают датой начала отопительного сезона 15 октября.

Однако теперь включают отопление не по определенным числам, а в зависимости от температуры воздуха за окном. Если она продержится около 8 градусов в течение нескольких дней, то батареи потеплеют.

Но есть способ устроить для самых «мерзлявых» жителей многоэтажки досрочное включение отопления через общее собрание и обращение в теплоснабжающую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU