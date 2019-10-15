Видео с хомяком в троллейбусе Ставрополя просмотрели тысячи человек

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-15T17:14:21+03:00

Это стало поводом защитить право на существование в городе троллейбусов

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Больше 20 тысяч просмотров за 2 часа собрал ролик с катающимся в троллейбусе Ставрополя человеком-хомяком.

Невозмутимый аниматор в костюме рыжего грызуна занял место кондуктора. За ним с любопытством наблюдали дети и взрослые. А кто-то даже решил снять видео с необычным пассажиром.

«Хомяк» поднял настроение окружающим и стал популярен в соцсетях, пользователи которых нашли повод защитить «права грызуна». Они отметили, что человек, который добирается на работу в таком костюме, не поместился бы в тесную маршрутку.

Накануне появилась информация о том, что троллейбусный парк могут закрыть в следующем году, но власти назвали это слухами.

Огромный хомяк катается в троллейбусе Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU