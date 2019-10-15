Видео с хомяком в троллейбусе Ставрополя просмотрели тысячи человек
Больше 20 тысяч просмотров за 2 часа собрал ролик с катающимся в троллейбусе Ставрополя человеком-хомяком.
Невозмутимый аниматор в костюме рыжего грызуна занял место кондуктора. За ним с любопытством наблюдали дети и взрослые. А кто-то даже решил снять видео с необычным пассажиром.
«Хомяк» поднял настроение окружающим и стал популярен в соцсетях, пользователи которых нашли повод защитить «права грызуна». Они отметили, что человек, который добирается на работу в таком костюме, не поместился бы в тесную маршрутку.
Накануне появилась информация о том, что троллейбусный парк могут закрыть в следующем году, но власти назвали это слухами.
Огромный хомяк катается в троллейбусе Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU