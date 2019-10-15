Бизнесмен из Нальчика сбежал от налогов с помощью вертолета
Предприниматель из Нальчика долго уклонялся от налогов и задолжал больше четырех миллионов рублей. Платить по счетам он не хотел, поэтому к нему пришли судебный пристав, который арестовал часть имущества мужчины, а именно - персональный вертолет, передают в пресс-службе УФССП по Кабардино-Балкарии.
Изначально сотрудники судебного пристава просили бизнесмена добровольно оплатить долги, но тот их игнорировал. Оценщики уже высчитали стоимость вертолета.
- Гражданину даны разъяснения, что в случае, если он не предпримет никаких действий для погашения задолженности, имущество будет передано на реализацию, - сказано в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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