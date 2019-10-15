СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-15T18:41:30+03:00

Бизнесмен из Нальчика сбежал от налогов с помощью вертолета Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Предприниматель из Нальчика долго уклонялся от налогов и задолжал больше четырех миллионов рублей. Платить по счетам он не хотел, поэтому к нему пришли судебный пристав, который арестовал часть имущества мужчины, а именно - персональный вертолет, передают в пресс-службе УФССП по Кабардино-Балкарии.

Изначально сотрудники судебного пристава просили бизнесмена добровольно оплатить долги, но тот их игнорировал. Оценщики уже высчитали стоимость вертолета.

- Гражданину даны разъяснения, что в случае, если он не предпримет никаких действий для погашения задолженности, имущество будет передано на реализацию, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU