2019-10-15T18:41:30+03:00
Общество

Бизнесмен из Нальчика сбежал от налогов с помощью вертолета

Судебный пристав арестовал транспорт из-за долгов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Бизнесмен из Нальчика сбежал от налогов с помощью вертолетаБизнесмен из Нальчика сбежал от налогов с помощью вертолетаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Предприниматель из Нальчика долго уклонялся от налогов и задолжал больше четырех миллионов рублей. Платить по счетам он не хотел, поэтому к нему пришли судебный пристав, который арестовал часть имущества мужчины, а именно - персональный вертолет, передают в пресс-службе УФССП по Кабардино-Балкарии.

Изначально сотрудники судебного пристава просили бизнесмена добровольно оплатить долги, но тот их игнорировал. Оценщики уже высчитали стоимость вертолета.

- Гражданину даны разъяснения, что в случае, если он не предпримет никаких действий для погашения задолженности, имущество будет передано на реализацию, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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