На Ставрополье водитель «Приоры» травмировал пассажирку

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-16T10:06:24+03:00

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Авария с одним пострадавшим случилась в Андроповском районе 15 октября на 275 километре автодороги «Кавказ» . Водитель «Лады Приоры» ехал на полной скорости и при перестроении с левой на правую полосу не смог справиться с машиной. Автомобиль съехал в обочину и опрокинулся.

Медицинская помощь понадобилась 36-летней женщине- пассажиру. Управлял «Приорой» 43-летний житель соседнего региона. По ДТП назначена проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU