Водитель «скорой» умер на Ставрополье
Есть версия, что смерть наступила в дороге
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В Новоалександровском округе днем перевернулась машина скорой помощи, в которой погиб водитель, 60-летний мужчина. Он допустил съезд на обочину, потеряв контроль над управлением, в результате чего транспорт врезался в дерево.
Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью. В машине, кроме водителя, на момент аварии больше никого не было. Инспекторы ведут проверку по факту ДТП. Не исключено, что мужчине стало плохо в пути.
ИСТОЧНИК KP.RU