Водитель «скорой» умер на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-16T12:01:23+03:00

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В Новоалександровском округе днем перевернулась машина скорой помощи, в которой погиб водитель, 60-летний мужчина. Он допустил съезд на обочину, потеряв контроль над управлением, в результате чего транспорт врезался в дерево.

Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью. В машине, кроме водителя, на момент аварии больше никого не было. Инспекторы ведут проверку по факту ДТП. Не исключено, что мужчине стало плохо в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU