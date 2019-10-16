2019-10-16T12:24:20+03:00
Происшествия

Поиски загадочно исчезнувшего на Эльбрусе туриста прерваны

Мужчину не нашли
Варвара АНТОНОВА
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Поиски загадно исчезнувшего на Эльбрусе туриста остановилиПоиски загадно исчезнувшего на Эльбрусе туриста остановилиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Десять спасателей МЧС и два вертолета прилетели на базу. Поисковую операцию остановили, передают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС обследовали больше 110 квадратных метров склонов Эльбруса и некоторые ущелья, но без результатов.

Напомним, уроженец Карелии приехал в Приэльбрусье в группе туристов. Когда коллектив собирался уезжать, никто не нашел мужчину. Позже выяснилось, что его уже несколько дней никто не видел, а в последний раз он выходил на связь 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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