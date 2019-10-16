«Невозможно быть непобедимым»: Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда завершит карьеру

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-16T12:31:34+03:00

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Непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что задумывается об уходе из спорта. Дагестанец хочет закончить с MMA на пике карьеры, так и не потерпев ни одного поражения. А значит, что конец его карьеры уже близок.

— Думаю, у меня в запасе есть ещё пара лет. Может три, максимум. Но это предел. Никто не может быть лучшим, непобедимым вечно. Молодые и голодные до побед парни наступают на пятки. Скорее всего, быть непобедимым в принципе невозможно. Взгляните на историю, в любом виде спорта, не только смешанных единоборствах. Футбол, бокс...рано или поздно ты проиграешь. Поэтому важно правильно выбрать момент, чтобы уйти, — цитирует Нурмагомедова авторитетное американское издание MMAJunkle.

Высказался Хабиб и по поводу грядущего боя с Тони Фергюсоном. Он проявил уважение к бойцу, но явно дал понять, что американца не боится. Даже несмотря на то, что его называют самым сложным соперником в карьере дагестанца.

— Тони очень опытный и сильный соперник, против него сложно драться. Но для меня результат остаётся тем же. Что бы ни было, кого бы мне не давали — результат был один. Это только моё мнение. Но, думаю, ничего не изменится, — сказал Нурмагомедов.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен состояться в начале весны. Чемпион готов снова защищать свой пояс в марте или апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU