2019-10-16T13:44:25+03:00
Происшествия

Прокуратура: "Пожар на рынке в Нальчике расследуют плохо"

Ущерб от возгорания оценивают в 90 миллионов рублей
Варвара АНТОНОВА
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Прокуратура: "Пожар на рынке в Нальчике расследуют плохо"Прокуратура: "Пожар на рынке в Нальчике расследуют плохо"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура Кабардино-Балкарии полагает, что расследование дела о пожаре на центральном рынке в Нальчике идет неэффективно. Нужно привлечь виновных в этом к ответственности, передает пресс-служба ведомства.

- Прокуратура Кабардино-Балкарии рассмотрела коллективное обращение граждан о ненадлежащем расследовании уголовного дела по факту поджога на рынке "Центральный". По результатам рассмотрения доводы, изложенные в обращении, признаны обоснованными, - сказано в сообщении.

В Прокуратуре считают, что МВД по Кабардино-Балкарии ведет расследование неэффективно. Ведомство нарушило разумные сроки. В адрес главы республиканского управления вынесено представление о том, что нужно устранить проблему.

Напомним, в апреле 2018 года вспыхнул центральный рынок Нальчика. Площадь возгорания составляла 3,2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, но сгорел один павильон. Кроме этого, уничтожено имущество 136 предпринимателей, торговавших на рынке. Ущерб оценивают в 90 миллионов рублей.

По этому факту открыто уголовное дел по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога" УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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