Ставропольца осудили на 24 года за убийство троих человек

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-16T14:38:43+03:00

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За убийство троих человек на Ставрополье осужден житель села Татарка. Кроме убийства ему инкриминируют угон и уничтожение чужого имущества.

В мае прошлого года мужчина находился в одном из домов Ставрополя с приятелями, они выпивали, а потом произошла ссора. Тогда мужчина избил по очереди каждого из троих товарищей, а затем ранил их. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина угнал автомобиль вместе со своим знакомым. Они перевезли трупы убитых и закопали их около железной дороги. Выяснилось, что осужденный совершил 6 угонов, половину из угнанных машин он разбил и сжег. Суд назначил ему 24 года колонии, а его товарищу — 1,5 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU