2019-10-16T18:10:11+03:00
Происшествия

Жителя Кабардино-Балкарии осудят за секс со своей женой

Брак одобрил имам мечети, а закон РФ — нет
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за брак с девочкой, которой не исполнилось 16 лет. Следователи передали в суд дело о вступлении в половые отношения с несовершеннолетней.

Мужчина 1992 года рождения взял в жены девочку, рожденную в 2004 году, совершив с ней обряд бракосочетания по религиозным обычаям. От нее он требовал исполнения супружеского долга. Хотя несовершеннолетняя вступила в брак добровольно, уголовному делу все равно дан ход, так как законным в РФ считается лишь брак,зарегистрированный в органах ЗАГС.

Имам мечети, выдавший свидетельство, потворствовал совершению преступления, отметили в седкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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