Ставропольский депутат помог полицейским получить расширенные полномочия
Одним росчерком ручки сотрудникам полиции президент страны Владимир Путин расширил полномочия. Поправки в федеральный закон «О полиции» касаются предостережения граждан о недопустимости нарушений и созданий условий для преступлений. А если предостережение игнорируется, то это само по себе расценивается как нарушение. Законопроект, в соавторах которого и депутат Ставрополья Александр Ищенко, был внесен в Госдуму в марте текущего года.
Как пишет Newstracker, ссылаясь на экспертов, новые поправки в закон дают дополнительные полномочия полицейским при разгоне митингов.
ИСТОЧНИК KP.RU