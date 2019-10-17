2019-10-17T09:45:19+03:00
Общество

Ставропольский депутат помог полицейским получить расширенные полномочия

Теперь стражи порядка будут объявлять предупреждения
Полина ШАПОШНИКОВА
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Одним росчерком ручки сотрудникам полиции президент страны Владимир Путин расширил полномочия. Поправки в федеральный закон «О полиции» касаются предостережения граждан о недопустимости нарушений и созданий условий для преступлений. А если предостережение игнорируется, то это само по себе расценивается как нарушение. Законопроект, в соавторах которого и депутат Ставрополья Александр Ищенко, был внесен в Госдуму в марте текущего года.

Как пишет Newstracker, ссылаясь на экспертов, новые поправки в закон дают дополнительные полномочия полицейским при разгоне митингов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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