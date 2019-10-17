Дагестанского лидера молодежного центра взяли за расточительство

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-17T10:40:35+03:00

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В Дагестане возбудили уголовное дело против руководителя "Республиканского молодежного центра занятости "Успех". Мужчину подозревают в нарушении законов о контрактной системе в сфере закупок, передает Прокуратура республики.

- Руководитель учреждения, достоверно зная, что заключенный им в 2018 году госконтракт признан судом недействительным, перечислил коммерческой организации за якобы проделанную работу бюджетные средства на сумму 4,8 миллиона рублей, - сказано в сообщении.

По этому факту против мужчины возбудили уголовное дело по первой части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий).

Кроме этого, Центр заключил контракт на 11 миллионов без использования конкурентных способов определения подрядчика. Из-за этого в отношении учреждения и его руководителя открыли дело об административном правонарушении. Нарушителям назначили штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU