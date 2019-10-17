В Ставрополе заканчивают третью очередь проспекта Российского

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-17T15:42:45+03:00

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В ноябре собираются открыть в Ставрополе третью очередь проспекта Российского. Сейчас активная фаза строительства, в том числе и нового участка улицы 45-я Параллель, пишет «Ставропольская правда».

Уже есть основание дороги и два слоя асфальтобетонного покрытия. Для велосипедистов начали оборудовать дорожку длиной в 1700 метров, заливают фундамент под фонарные столбы, планируется озеленение.

Все работы должны быть окончены во второй половине последнего осеннего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU