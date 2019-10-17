Неизвестные науке загадочные склепы обнаружили в горах Ингушетии
Древние сооружения разрушены до основания
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Шесть загадочных полуподземных и подземных склепов, неизвестных до сегодняшнего дня науке, обнаружили в горах Ингушетии. Об этом сообщили сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника.
По их словам, древние сооружения разрушены до основания. Найденные склепы включили в единый госреестр объектов культурного наследия республики.
Теперь ученым предстоит разгадать тайну загадочных находок.
ИСТОЧНИК KP.RU