Неизвестные науке загадочные склепы обнаружили в горах Ингушетии

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-17T16:02:44+03:00

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Шесть загадочных полуподземных и подземных склепов, неизвестных до сегодняшнего дня науке, обнаружили в горах Ингушетии. Об этом сообщили сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

По их словам, древние сооружения разрушены до основания. Найденные склепы включили в единый госреестр объектов культурного наследия республики.

Теперь ученым предстоит разгадать тайну загадочных находок.

ИСТОЧНИК KP.RU