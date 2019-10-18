В южной части Ставрополья на выходных пойдут дожди

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-18T10:52:21+03:00

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В южной части Ставропольского края на выходных 19 и 20 октября ожидаются осадки. В субботу воздух прогреется до +17...+22 градусов, а в воскресенье — до +15...+20 градусов тепла.Осадков 20 октября не предвидится.

Ставрополь дожди минут оба выходных дня, но ясной погоды ожидать не стоит, будет облачно и довольно ветрено — до 10 метров в секунду. А столбик термометра не поднимется выше +20. Ночью может похолодать до + 4 градусов, сообщают в краевом Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU