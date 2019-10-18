2019-10-18T13:01:33+03:00
Происшествия

Видео: водителя, едва не сбившего пешеходов в Минводах, наказали

Ему выписан штраф в 5 тысяч рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Водителя «ГАЗели» в Минеральных Водах наказали за смертельно опасный маневр. Несколько дней назад резонанс получило видео, где автомобиль едет на красный, выезжает на сплошную и чуть не сбивает пешеходов на «зебре».

Первой шла мама с ребенком, которая чудом избежала травм. Люди возмущены, а водитель продолжает движение.

43-летнего наглеца нашли. Выяснилось, что он постоянно нарушает скоростной режим. По почте ему направлено постановление. Он должен оплатить 5 тысяч рублей штрафа.

На Ставрополье женщина с ребенком чудом увернулась от ГАЗели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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