Видео: водителя, едва не сбившего пешеходов в Минводах, наказали
Ему выписан штраф в 5 тысяч рублей
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Водителя «ГАЗели» в Минеральных Водах наказали за смертельно опасный маневр. Несколько дней назад резонанс получило видео, где автомобиль едет на красный, выезжает на сплошную и чуть не сбивает пешеходов на «зебре».
Первой шла мама с ребенком, которая чудом избежала травм. Люди возмущены, а водитель продолжает движение.
43-летнего наглеца нашли. Выяснилось, что он постоянно нарушает скоростной режим. По почте ему направлено постановление. Он должен оплатить 5 тысяч рублей штрафа.
На Ставрополье женщина с ребенком чудом увернулась от ГАЗели.
ИСТОЧНИК KP.RU