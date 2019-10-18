На Ставрополье собираются уволить двух депутатов

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-18T14:10:55+03:00

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За тайну с доходами губернатор Ставрополья Владимир Владимиров требует уволить двух депутатов. Прокуратура определила, что депутаты Петровского городского округа и заодно руководители КФХ Григорий Чертов и Галина Гребенюк не дали полных сведений о своем финансовом состоянии. Чертов «забыл» указать 5 машин, 4 земельных участка и доходы с банковских вкладов. А женщина потеряла в декларациях три автомобиля, два участка и доходы от сдачи в аренду помещений.

Решение о прекращении полномочий депутатов будет принято в течение 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU