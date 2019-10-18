Чеченку, которая готовит шашлык лучше всех мужчин в стране, сняли для "New York Times"
Шеф-повар из Чечни Хадижат Мовлатова приготовила чеченские лепешки с тыквой для конкурсантов кулинарного чемпионата в Македонии. Там Хадижат присутствовала в качестве судьи участников GastroMak 2019.
Женщина, которая периодически готовит в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, является президентов гильдии шеф-поваров Северного Кавказа. Она не смогла устоять на этапе мастер-класса по национальной кухне своего региона и создала чеченские хинглаш, которые привели всех в кулинарный восторг.
Ее урок по приготовлению лепешек с тыквой транслировали каналы мира, в том числе "New York Times".
Ради популяризации чеченской кухни Хадижат периодически колесит по стране и миру. В августе она открывала ресторан в Екатеринбурге.
Дальше шеф собирается в Узбекистан на Всемирный кулинарный чемпионат.
ИСТОЧНИК KP.RU