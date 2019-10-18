2019-10-18T16:23:08+03:00
Общество

Чеченку, которая готовит шашлык лучше всех мужчин в стране, сняли для "New York Times"

Ее мастер-класс по тыквенным лепешкам, который шеф-повар проводила в Македонии, транслировали мировые каналы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: hadizhat_73Фото: hadizhat_73
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Шеф-повар из Чечни Хадижат Мовлатова приготовила чеченские лепешки с тыквой для конкурсантов кулинарного чемпионата в Македонии. Там Хадижат присутствовала в качестве судьи участников GastroMak 2019.

Женщина, которая периодически готовит в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, является президентов гильдии шеф-поваров Северного Кавказа. Она не смогла устоять на этапе мастер-класса по национальной кухне своего региона и создала чеченские хинглаш, которые привели всех в кулинарный восторг.

Ее урок по приготовлению лепешек с тыквой транслировали каналы мира, в том числе "New York Times".

Ради популяризации чеченской кухни Хадижат периодически колесит по стране и миру. В августе она открывала ресторан в Екатеринбурге.

Дальше шеф собирается в Узбекистан на Всемирный кулинарный чемпионат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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