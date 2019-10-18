"Мстят, может?": в Пятигорске горит букмекерский клуб

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-18T19:15:12+03:00

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Вечером 18 октября в городе-курорте Пятигорск вспыхнуло здание букмекерского игорного клуба "Понтос". Видео в соцсети выложили очевидцы:

Горит игорный клуб в Пятигорске.

Пока в причинах пожара разбираются специалисты, свои предположения выдвигают местные:

- Месть обиженного игрока! Работала там, столько денег проигрывали на аппаратах, - написала пользователь под ником "demliza737373".

- Пользовались бытовыми электронагревателями, - комментирует "sviatosha65".

Что осталось от букмекерского клуба в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU