"Мстят, может?": в Пятигорске горит букмекерский клуб
Пожар засняли очевидцы [видео]
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Вечером 18 октября в городе-курорте Пятигорск вспыхнуло здание букмекерского игорного клуба "Понтос". Видео в соцсети выложили очевидцы:
Горит игорный клуб в Пятигорске.
Пока в причинах пожара разбираются специалисты, свои предположения выдвигают местные:
- Месть обиженного игрока! Работала там, столько денег проигрывали на аппаратах, - написала пользователь под ником "demliza737373".
- Пользовались бытовыми электронагревателями, - комментирует "sviatosha65".
Что осталось от букмекерского клуба в Пятигорске.
ИСТОЧНИК KP.RU