Гриб или яйцо динозавра: ставропольцы затруднились определить гигантскую находку в лесу
Битву грибников устроили в соцестях ставропольцы после поразительной фотографии от ставропольского грибника. Мужчина нашел в лесу Труновского района гигантского размера гриб. Грибник не без труда держит его в руках, а на другом фото демонстрирует настоящий вес своей находки. 8 килограммов и 60 граммов.
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Фотографиями похвасталась дочь удачливого грибника. У гриба не видно ножки, поэтому некоторые ставропольцы в шутку предположили, что мужчина нашел яйцо динозавра для краеведческого музея. А некоторые решили посоревноваться в размерах : «Мама находила вот такой гриб. Диаметр - 30 см».
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«Этот год выдался очень грибным . Такого давно не было», - писали знатоки.
«Дождевик. Лет 20 назад такие встречались на Ставрополье часто . До10-12кг», – смогли даже определить вид гиганта другие.
ИСТОЧНИК KP.RU