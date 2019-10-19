Гриб или яйцо динозавра: ставропольцы затруднились определить гигантскую находку в лесу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-19T09:56:57+03:00

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Битву грибников устроили в соцестях ставропольцы после поразительной фотографии от ставропольского грибника. Мужчина нашел в лесу Труновского района гигантского размера гриб. Грибник не без труда держит его в руках, а на другом фото демонстрирует настоящий вес своей находки. 8 килограммов и 60 граммов.

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Фотографиями похвасталась дочь удачливого грибника. У гриба не видно ножки, поэтому некоторые ставропольцы в шутку предположили, что мужчина нашел яйцо динозавра для краеведческого музея. А некоторые решили посоревноваться в размерах : «Мама находила вот такой гриб. Диаметр - 30 см».

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«Этот год выдался очень грибным . Такого давно не было», - писали знатоки.

«Дождевик. Лет 20 назад такие встречались на Ставрополье часто . До10-12кг», – смогли даже определить вид гиганта другие.

ИСТОЧНИК KP.RU