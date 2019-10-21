2019-10-21T14:10:38+03:00
Происшествия

В Ставрополе окончены поиски грибника

Полиция и волонтеры обыскали весь лес, в котором пропал мужчина
Полина ШАПОШНИКОВА
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Полиция заявила о завершении поисков Геннадия Червякова в Ставрополе. Напомним, с заявлением о поиске мужчины 1942 года рождения обратилась в отдел его дочь, пояснив, что 20 октября он надел камуфляж и ушел в лес вместе со своим сыном. В какой-то момент мужчины разделились. Но сын пришел к указанному месту, а отец - нет. С тех пор домой не возвращался.

Полиция и волонтеры прочесывали лес. В итоге местонахождение пропавшего установлено. Он отреагировал на призыв по громкой связи. Геннадий Червяков сейчас находится дома, информирует ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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