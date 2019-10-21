На Ставрополье мать убила сына за оскорбление алкоголичкой
Она вонзила 28-летнему мужчине нож в сердце
Фото: СУ СКР по СК
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В Александровском районе по подозрению в убийстве сына задержана 50-летняя женщина. Жительница села Александровского, по данным следствия, днем 17 октября выпивала со своим сыном. Они поругались из-за того, что 28-летний молодой человек назвал ее алкоголичкой. За это мать пырнула своего ребенка ножом в грудь. Он умер на месте.
Женщина находится под стражей. Свою вину она отрицать не стала, уже проведена проверка показаний на месте, сообщили «КП» -Северный Кавказ в следкоме. Расследование уголовного дела еще не завершено.
ИСТОЧНИК KP.RU