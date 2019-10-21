2019-10-21T11:48:13+03:00
Общество

Пятимесячный ребенок и мать погибли в страшной аварии в Чечне

Еще шесть человек с травмами госпитализированы в больницу
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия произошла накануне, на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-юрт. В страшном ДТП столкнулись три легковушки. В аварии погибла пятимесячная девочка и ее мать 1980 года рождения.

Также в больницу с различными травмами госпитализировали двух водителей и четырех пассажиров.

Обстоятельства происшествия и степень вины его участников устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24