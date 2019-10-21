Пятимесячный ребенок и мать погибли в страшной аварии в Чечне

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-21T11:48:13+03:00

Еще шесть человек с травмами госпитализированы в больницу

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Трагедия произошла накануне, на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-юрт. В страшном ДТП столкнулись три легковушки. В аварии погибла пятимесячная девочка и ее мать 1980 года рождения.

Также в больницу с различными травмами госпитализировали двух водителей и четырех пассажиров.

Обстоятельства происшествия и степень вины его участников устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU