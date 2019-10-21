Оспорили решение судей кулаками: турнир MMA закончился массовой дракой дагестанцев и казахов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-21T13:38:08+03:00

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Попавшей на видео массовой дракой закончился турнир Fight Nights Global 95, прошедший на выходных в Сочи. После главного боя вечера между дагестанцем Али Багаутиновым и Жалгасом Жумагуловым, представляющий Казахстан, участники их команд поспорили из-за судейских решений. Беседа на повышенных тонах быстро переросла в драку.

Массовая драка между дагестанцами и казахами после боя Али Багаутинов Жалгас Жумагулов.

Как сообщает «КП - Кубань», инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как возмущённые судейством представители одной из команд пытаются перелезть через ограждение октагона. Он оттуда их «снимают» оппоненты. Слово за слово, и мужчины бросились друг на друга. Сцепились так, что секьюрити пришлось экстренно звать подмогу, чтобы развести команды по разным углам.

Причиной для такого жаркого спора стали решения судей турнира. Али Багаутинов показывал себя не хуже Жалгаса Жумагулова, но в итоге победу отдали именно ему. Дагестанец крайне возмущён таким решением, ведь он был уврене: бой он выиграл.

— Друзья, если оставить эмоции на второй план, что мы имеем? Я не согласен с решением судей, как тот же Абдулманап и любой мало мальски разбирающийся в ММА. В любом случае то, что случилось, благо для меня. Каждый показал своё истинное лицо. Но жизнь на этом не заканчивается, впереди много интересных планов. К Жалгасу у меня претензий нет, потому что его вины в случившемся тоже нет, — написал после боя Багаутинов в Instagram.

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Когда в Сочи победителем главного поединка турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал представитель Казахстана Жалгас Жумагулов, он одолел в бое россиянина Али Багаутинов, в углу ринга начали перелетать через сетку люди. Это представители бойцов пошли друг на друга стенкой на стенку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU