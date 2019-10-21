Нашли в Забайкалье за 6 тысяч км от дома: завершены поиски пропавшей без вести студентки из Владикавказа

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-21T13:52:51+03:00

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Завершились поиски пропавшей во Владикавказе 18-летней Эллы Хадарцевой. Искали девушку с 17 октября всей республикой, когда с утра та ушла из дома и не вернулась больше. На след пропавшей без вести вышли по спискам пассажиров, вылетевших в тот день из аэропорта Назрань. Ее имя числилось среди покинувших Северную Осетию в Забайкалье.

- В результате масштабной и кропотливой работы полицейских и волонтеров девушку нашли в Иркутске. Девушка была доставлена в местный отдел полиции, куда за ней прилетели родители, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Северной Осетии.

Нашли Эллу полицейские в одном из хостелов города. Девушка была доставлена в местный отдел полиции живой и здоровой. В настоящий момент семья возвращается в Северную Осетию. Зачем красавица без предупреждения друзей и родственников уехала за 6 тысяч км - не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU