2019-10-21T17:27:56+03:00
Недвижимость

Жители Ставрополя могут оформить платежи за тепло в рассрочку

В случае финансовых проблем горожане вправе обратиться в расчетный центр
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 21 октября в Ставрополе начался отопительный сезон, который продлится ближайшие полгода. По правилам, за услугу ставропольцы платят в течение отопительного периода или равными частями в течение года. Это зависит от наличия коллективного прибора учета теплоэнергии. Если счетчик есть, то и плата в теплое время года значительно меньше.

При проблемах с деньгами жители многоэтажек в Ставрополе могут платить частями на протяжении определенного периода, оформить рассрочку, пишет «Ставропольская правда». При оформлении такой рассрочки на оставшуюся сумму не начисляются проценты. Для этого горожане должны подать заявление в СГРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух сержантов армии осудили за торговлю наркотиками в части
Лже-сотрудники ФСБ зарабатывали на ставропольцах миллионы
За пытки и взятки будут судить экс-полицейского на Ставрополье
«Психанул»: мужчину с огромным шампуром сфотографировали в Кисловодске
Гринчи Ставропольского края: 5% опрошенных не будут праздновать Новый год
В Буденновском районе построят школу с бомбоубежищем
Ставропольский бизнесмен судится за право строить дом на кладбище
Водочный завод закрыли на Ставрополье
Нашли в Забайкалье за 6 тысяч км от дома: завершены поиски пропавшей без вести студентки из Владикавказа
Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
Оспорили решение судей кулаками: турнир MMA закончился массовой дракой дагестанцев и казахов
Молодой чеченец погиб в упавшем с моста автомобиле
Бритые и улыбающиеся: из Минвод служить Родине отправилась очередная группа призывников