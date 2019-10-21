Жители Ставрополя могут оформить платежи за тепло в рассрочку

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-21T17:27:56+03:00

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С 21 октября в Ставрополе начался отопительный сезон, который продлится ближайшие полгода. По правилам, за услугу ставропольцы платят в течение отопительного периода или равными частями в течение года. Это зависит от наличия коллективного прибора учета теплоэнергии. Если счетчик есть, то и плата в теплое время года значительно меньше.

При проблемах с деньгами жители многоэтажек в Ставрополе могут платить частями на протяжении определенного периода, оформить рассрочку, пишет «Ставропольская правда». При оформлении такой рассрочки на оставшуюся сумму не начисляются проценты. Для этого горожане должны подать заявление в СГРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU