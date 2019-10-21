За пытки и взятки будут судить экс-полицейского на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-21T17:44:42+03:00

Он угрожал задержанным уголовными делами и избивал их

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Экс-сотрудник угрозыска полиции Ставрополья обвиняется в вымогательстве и пытках задержанных. Генпрокуратура сообщает, что бывший оперуполномоченный по Шпаковскому району предстанет перед судом.

По данным следствия, мужчина угрожал фиктивными делами задержанным и применял насилие.

Летом прошлого года он доставил в отдел парня, на которого собирался «повесить» дело о покупке наркотиков. Но за 100 тысяч рублей он согласился этого не делать. Для закрепления эффекта задержанного избили.

Оперативника задержали при передаче денег.

Сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом. Суд состоится в Шпаковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU