За пытки и взятки будут судить экс-полицейского на Ставрополье
Экс-сотрудник угрозыска полиции Ставрополья обвиняется в вымогательстве и пытках задержанных. Генпрокуратура сообщает, что бывший оперуполномоченный по Шпаковскому району предстанет перед судом.
По данным следствия, мужчина угрожал фиктивными делами задержанным и применял насилие.
Летом прошлого года он доставил в отдел парня, на которого собирался «повесить» дело о покупке наркотиков. Но за 100 тысяч рублей он согласился этого не делать. Для закрепления эффекта задержанного избили.
Оперативника задержали при передаче денег.
Сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом. Суд состоится в Шпаковском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU