2019-10-21T17:44:42+03:00
Происшествия

За пытки и взятки будут судить экс-полицейского на Ставрополье

Он угрожал задержанным уголовными делами и избивал их
Полина ШАПОШНИКОВА
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Экс-сотрудник угрозыска полиции Ставрополья обвиняется в вымогательстве и пытках задержанных. Генпрокуратура сообщает, что бывший оперуполномоченный по Шпаковскому району предстанет перед судом.

По данным следствия, мужчина угрожал фиктивными делами задержанным и применял насилие.

Летом прошлого года он доставил в отдел парня, на которого собирался «повесить» дело о покупке наркотиков. Но за 100 тысяч рублей он согласился этого не делать. Для закрепления эффекта задержанного избили.

Оперативника задержали при передаче денег.

Сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом. Суд состоится в Шпаковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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