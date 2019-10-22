Председателя родительского комитета осудят в Буденновске

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-22T10:06:42+03:00

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Дело председателя родительского комитета передано в Буденновский суд для рассмотрения. 38-летняя женщина организовала сбор средств среди родителей учеников начального класса. Когда набралось около 50 тысяч рублей, женщина потратила деньги родителей на себя. По заявлению обманутых было возбуждено уголовное дело о присвоении.

Теперь не за горами суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU