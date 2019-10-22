2019-10-22T12:44:38+03:00
Дом. Семья

Не смог приземлиться на лапы: разбившегося кота спасают в Ставрополе

На лечение усатого открыли сбор денег
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: приют "Лучший друг" в СтаврополеФото: приют "Лучший друг" в Ставрополе
Изменить размер текста:

- Кожу сегодня пришьют обратно, перелом запястья зафиксируют металлоконструкцией, - рассказывают в приюте "Лучший друг" в Ставрополе про кота с улицы, которому срочно требуется лечение.

Ребята нашли усатого на улице. Раненого беспризорника отвезли в клинику, где предположили, что кот содрал кожу и сломал лапу при падении с высоты.

- Хотя по виду не домашний, но вполне может быть, что после падения прятался некоторое время, а потом вышел к людям, - отмечают в приюте. - К сожалению, чувствительность в лапе сильно снижена, что говорит о контузии нерва, но есть шанс на восстановление, нужно пробовать.

Предварительно, на лечение Снежка - так маленького назвали волонтеры, требуется 5 тысяч рублей. Если хотите помочь, информация с реквизитами размещена здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не дай Бог таких детей!": сын избил 54-летнюю мать и стал изгоем
Ненависть или глупость: россиянин не смог оторваться от сосетей и получил угловный срок
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
"Чеченский халк" снес голову блогеру-миллионеру Эдварду Биллу
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль»
Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане
«Пока не заплатишь — не возвращайся»: Новая жена заставила мужчину заплатить алименты бывшей
«Найти суженого и устроиться на работу мечты»: В Чечне продолжается охота на «ведьм»
Спустя 15 лет чиновники задумались о помощи в реабилитации пострадавшим в бесланском теракте
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину
Видео: Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне
Медики рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане
Пятигорчанка нашла лекарство от всех болезней, но потеряла все деньги
В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион»
19-летняя девушка на Ставрополье убила женщину за приставания
Двое детей и их родители пострадали при взрыве газа в Дагестане
23 октября в Ставрополе завоют сирены