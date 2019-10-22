Не смог приземлиться на лапы: разбившегося кота спасают в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-22T12:44:38+03:00

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- Кожу сегодня пришьют обратно, перелом запястья зафиксируют металлоконструкцией, - рассказывают в приюте "Лучший друг" в Ставрополе про кота с улицы, которому срочно требуется лечение.

Ребята нашли усатого на улице. Раненого беспризорника отвезли в клинику, где предположили, что кот содрал кожу и сломал лапу при падении с высоты.

- Хотя по виду не домашний, но вполне может быть, что после падения прятался некоторое время, а потом вышел к людям, - отмечают в приюте. - К сожалению, чувствительность в лапе сильно снижена, что говорит о контузии нерва, но есть шанс на восстановление, нужно пробовать.

Предварительно, на лечение Снежка - так маленького назвали волонтеры, требуется 5 тысяч рублей. Если хотите помочь, информация с реквизитами размещена здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU