2019-10-22T15:50:58+03:00
Общество

Ненависть или глупость: россиянин не смог оторваться от сосетей и получил угловный срок

Мужчину осудили за пропаганду расизма
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Мужчина не смог оторваться от соцсетей и получил уголовный срокМужчина не смог оторваться от соцсетей и получил уголовный срокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Его предупреждали, с ним разговаривала полиция. Просили перестать. Тщетно. «Диванный воин» из Северной Осетии не мог прекратить строчить комментарии в соцсетях. Как наркоман он заходил в интернет. Разизм оказался сильнее голоса разума.

26-летний парень из Владикавказа ненавидел украинцев, таджиков, узбекову, цыган и других. Всех, кто не такой, как он. Отстаивая свою позицию, он источал такую ненависть, что на его записи обратила внимание полиция.

В начале 2019 года был зафиксирован первый факт нарушения закона. Тогда он обрушился на украинцев. С нарушителем побеседовали, попросили больше так не делать. А для закрепления урока выписали административный штраф.

Но интернет-вояка не унимался. Он снова сыпал оскорблениями.

— Мужчина вновь опубликовал материалы. Среди них высказывания, демонстрирующие ненависть к лицам таджикской, узбекской, цыганской и других национальностей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

Что стало причиной повторного нарушения: ненависть или глупость? Ответа нет. Об этом у фигуранта будет время подумать: Советский райсуд Владикавказа приговорил его к трём годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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