Видео: в Ставрополе полыхает здание
Разыгравшееся пламя охватило нижний этаж
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Жилое здание полыхало в Ставрополе на улице Зои Космодемьянской рядом с поликлиникой на улице Льва Толстова. Очевидцы засняли на видео происшествие в многоэтажке.
Огонь охватил нижний этаж, судя по кадрам, произошло возгорание в гараже. На месте работают спасатели и спецтехника. Люди покинули небезопасное место и наблюдают за ситуацией.
Пожар удалось ликвидировать. Обошлось без погибших и пострадавших.
Большой пожар в многоэтажке Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU