2019-10-22T17:42:03+03:00
Происшествия

Видео: в Ставрополе полыхает здание

Разыгравшееся пламя охватило нижний этаж
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жилое здание полыхало в Ставрополе на улице Зои Космодемьянской рядом с поликлиникой на улице Льва Толстова. Очевидцы засняли на видео происшествие в многоэтажке.

Огонь охватил нижний этаж, судя по кадрам, произошло возгорание в гараже. На месте работают спасатели и спецтехника. Люди покинули небезопасное место и наблюдают за ситуацией.

Пожар удалось ликвидировать. Обошлось без погибших и пострадавших.

Большой пожар в многоэтажке Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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