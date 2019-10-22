Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-22T17:20:11+03:00

Айза Анохина и ее напарницы заработали ребенку на лечение 680 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Две недели назад возобновилось легендарное шоу "Форт Боярд". В пятый выпуск программы пришли неожиданные гости: Виктория Боня, Анна Хилькевич, Анна Седокова, Мария Ивакова и уроженка Чечни Айза Анохина.

Айза отметилась в четырех испытаниях. Сначала чеченка переносила воду в кувшине, но для этого ей приходилось садиться в кресло, которое перебрасывало певицу в соседнюю комнату. Второе испытание Айза проходила вместе с командой. Девушки пили сырое страусиное яйцо. После третьего конкурса Айза так обрадовалась победе, что начала тверкать перед ведущим шоу Сергеем Шнуровым. А это был интеллектуальный этап игры.

"Праздничный тверк" от Айзы. Фото: фрагмент шоу

В последнем испытании бывшая жена Гуфа в машинке гоняла по вольеру с львами. В конце шоу, когда девушки заработали 680 тысяч рублей, уроженка Чечни вновь затверкала. На этот раз в окружении своих напарниц.

- Как только начинается игра, то твоя жизнь становится совершенно иной и прежней она уже никогда не будет! На протяжении 3 часов мы полностью погрузились в бешеный ритм форта! Без единой минуты на отдых! - написала Айза в Instagram.

Деньги девушки отдали на лечение маленькой девочки, о которой Айза печется, по ее признанию, два года.

aizalovesam Айза со своей прекрасной командой

ИСТОЧНИК KP.RU