2019-10-22T17:20:11+03:00
Общество

Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"

Айза Анохина и ее напарницы заработали ребенку на лечение 680 тысяч рублей
Варвара АНТОНОВА
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Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Две недели назад возобновилось легендарное шоу "Форт Боярд". В пятый выпуск программы пришли неожиданные гости: Виктория Боня, Анна Хилькевич, Анна Седокова, Мария Ивакова и уроженка Чечни Айза Анохина.

Айза отметилась в четырех испытаниях. Сначала чеченка переносила воду в кувшине, но для этого ей приходилось садиться в кресло, которое перебрасывало певицу в соседнюю комнату. Второе испытание Айза проходила вместе с командой. Девушки пили сырое страусиное яйцо. После третьего конкурса Айза так обрадовалась победе, что начала тверкать перед ведущим шоу Сергеем Шнуровым. А это был интеллектуальный этап игры.

"Праздничный тверк" от Айзы. Фото: фрагмент шоу

"Праздничный тверк" от Айзы. Фото: фрагмент шоу

В последнем испытании бывшая жена Гуфа в машинке гоняла по вольеру с львами. В конце шоу, когда девушки заработали 680 тысяч рублей, уроженка Чечни вновь затверкала. На этот раз в окружении своих напарниц.

- Как только начинается игра, то твоя жизнь становится совершенно иной и прежней она уже никогда не будет! На протяжении 3 часов мы полностью погрузились в бешеный ритм форта! Без единой минуты на отдых! - написала Айза в Instagram.

Деньги девушки отдали на лечение маленькой девочки, о которой Айза печется, по ее признанию, два года.

aizalovesamaizalovesam
Айза со своей прекрасной командой
54205 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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