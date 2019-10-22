Карантин из-за бруцеллеза введен на Ставрополье
В станице обнаружили зараженных коров
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В станице Новомарьевской Шпаковского района объявлен карантин. У крупного рогатого скота обнаружено заболевание бруцеллезом. В зоне улицы Кооперативной, где содержались больные животные, введен карантин для ликвидации очага бруцеллеза, пишет Newstracker.
В управлении ветеринарии края сообщили, что введен запрет на перемещение сельхозживотных и их мяса с опасного района до тех пор, пока не будут приняты все меры по борьбе с заболеванием и его распространением.
ИСТОЧНИК KP.RU