Карантин из-за бруцеллеза введен на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-22T16:59:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Новомарьевской Шпаковского района объявлен карантин. У крупного рогатого скота обнаружено заболевание бруцеллезом. В зоне улицы Кооперативной, где содержались больные животные, введен карантин для ликвидации очага бруцеллеза, пишет Newstracker.

В управлении ветеринарии края сообщили, что введен запрет на перемещение сельхозживотных и их мяса с опасного района до тех пор, пока не будут приняты все меры по борьбе с заболеванием и его распространением.

ИСТОЧНИК KP.RU