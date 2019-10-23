СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-23T10:12:36+03:00

"Синтоловый качок" рассказал, как ему удалят синтол из "рук-базук" Фото: СОЦСЕТИ

В этом году Кириллу Терешину сделают первую операцию

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Кирилл Терешин, в сети - "Руки-Базуки" или "Синтоловый качок", рассказал своей аудитории, когда он избавится от синтола в своем 64-сантиметровом бицепсе. Об этом он объявил на пресс-конференции перед боем с Олегом Монголом.

Фанаты спросили, не хочет ли фрик увеличить объем бицепса. От этого Терешин наотрез отказался.

- Руки беспокоят, как минимум, раз в месяц. У меня сейчас в организме воспалительные процессы происходят: я себя как овощ чувствую, - сказал "Руки-Базуки".

"Руки-Базуки" - о том, как и когда ему удалят "базучины".

Как уверяет Терешин, в этом году ему удалят очаги воспаления, которые выглядят на коже как красные пятна. Впоследствии, если операция пройдет успешно, синтол начнут вырезать.

ИСТОЧНИК KP.RU