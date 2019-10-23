В Пятигорске два человека пострадали в перевернутом авто
Водитель не справился с высокой скоростью
Фото: УИГБДД по СК
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В районе полуночи 22 октября в Пятигорске произошла серьезная авария.
На улице Козлова водитель машины «Богдан» слишком выбрал высокую скорость, с которой не справился и выехал за пределы проезжей части. Там он врезался в бордюрный камень и опору ЛЭП, от чего машину отбросило в припаркованный «Пежо» и перевернуло. 33-летний водитель и 35-летний пассажир госпитализированы.
Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU