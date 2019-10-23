Видео: Сгорбленный 83-летний дагестанец покорил соцсети своей пробежкой в любую погоду

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-23T17:32:56+03:00

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В социальных сетях появилось видео удивительного дедушки, который каждое утро, несмотря на погоду, выходит на пробежку. Пользователи сети выяснили, что это 83-летний житель Хасавюрта (Дагестан) по имени Гайдар.

Всю свою жизнь, до пенсии, дедушка был обычным рабочим на шахте, вдобавок занимался спортом. Гайдар Гайдарович постарел, но любимое дело не бросил. Горожане знают старичка и видят его каждое утро на стадионе.

В комментариях о занятии пожилого дагестанца пишут:

- Какой бойкий старичок! Даже сгорбленным бегает. Большой молодец.

- Редко встретишь таких пенсионеров. Здоровья ему!

Дагестанский старичок бегает в пальто по стадиону.

ИСТОЧНИК KP.RU