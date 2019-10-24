Кузен Рауфа Арашукова арестован судом Ставрополя

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-24T09:44:05+03:00

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В Ставрополе по делу об участии в ОПГ и растрате арестован кузен бывшего сенатор Рауфа Арашукова Беслан Арашукова.

У следствия есть основания считать его причастным к хищению газа на 30 млрд рублей. Беслан просидит за решеткой до 22 декабря.

Защита просила заменить содержание под стражей на домашний арест, ссылаясь на двух маленький детей и родителей-инвалидов задержанного.

Источник РИА Новости сообщает о задержании также инженера "Ставропольского пивоваренного завода" Виталия Белозерного и еще 7 фигурантов дела, которые похищали газ. В их числе замдиректора филиала „Газпром межрегионгаз Ставрополь“ Ахмед Коцба, брат жены Рауля Арашукова.

Напомним, под стражей находятся Рауль Арашуков, как вероятный создатель ОПГ и его сын, родственники и друзья, которые работали в газовых предприятиях Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU