Кузен Рауфа Арашукова арестован судом Ставрополя
В Ставрополе по делу об участии в ОПГ и растрате арестован кузен бывшего сенатор Рауфа Арашукова Беслан Арашукова.
У следствия есть основания считать его причастным к хищению газа на 30 млрд рублей. Беслан просидит за решеткой до 22 декабря.
Защита просила заменить содержание под стражей на домашний арест, ссылаясь на двух маленький детей и родителей-инвалидов задержанного.
Источник РИА Новости сообщает о задержании также инженера "Ставропольского пивоваренного завода" Виталия Белозерного и еще 7 фигурантов дела, которые похищали газ. В их числе замдиректора филиала „Газпром межрегионгаз Ставрополь“ Ахмед Коцба, брат жены Рауля Арашукова.
Напомним, под стражей находятся Рауль Арашуков, как вероятный создатель ОПГ и его сын, родственники и друзья, которые работали в газовых предприятиях Северного Кавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU