2019-10-24T10:51:59+03:00
Происшествия

Арестовывали и требовали денег: в Ессентуках троих полицейских осудили условно

Их признали виновными в превышении полномочий
Полина ШАПОШНИКОВА
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Троих сотрудников полиции Ессентуков осудили за превышение полномочий и мошенничество.

Старший лейтенант Александра Гребешков, майор Евгения Пак и лейтенант Мамуки Давидов незаконно задержали пятигорчанинка и вымогали у него 300 тысяч рублей за то, чтобы не заводить уголовное дело.

Но в итоге под статью попали они сами. А в ходе расследования стало известно о других преступлениях, связанных с покушением на хищение чужого имущества.

Вину подсудимые признали, в итоге суд приговорил их к условным срокам: от 3,5 до 2,5 лет с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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