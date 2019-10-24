2019-10-24T11:58:00+03:00
Происшествия

Водитель с больным сердцем умер в ДТП в Ставрополе

Он вписался в металлическое ограждение
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Больной водитель в Ставрополе врезался в дорожное ограждение. 23 октября днем на проспекте Кулакова мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-210740» двигался в направлении улицы Васильева, потерял управление и выехал за пределы проезжей части, где вписался в металлическое ограждение.

65-летний водитель умер в больнице. Предполагается, что причиной ДТП стал сердечный приступ. Идет проверка, устанавливаются точные причины гибели водителя, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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